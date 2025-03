Bruno Reis abre as portas da folia com entrega da chave ao rei momo

Na Barra, no circuito Dodô, o movimento nesta abertura do Carnaval também promete ser intenso - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Já estão aquecidos os motores dos trios elétricos - um dos aniversariantes da festa -, as guitarras estão afinadas e os tambores preparados, porque hoje começa o Carnaval. A abertura oficial da folia acontece hoje, no Circuito Osmar, no Campo Grande, a partir das 15h30, e reúne alguns dos maiores artistas da Bahia em homenagem aos 40 anos do Axé Music. De soteropolitanos a turistas do Brasil e do mundo, a expectativa é grande para que o Rei Momo receba as chaves da cidade e dê início a folia.

Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Claudia Leitte, Sarajane, Ricardo Chaves, Xanddy Harmonia, Gilmelândia, Márcio Victor, Felipe Pezzoni e Serginho, são as atrações do Trio 40 anos de Axé, que vai abrir os festejos momescos. O momento ainda conta com a participação dos blocos Filhos de Gandhy, Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê e Commanche do Pelô.

O circuito vai receber também Luiz Caldas, com seu álbum “Magia” que é considerado o marco inicial do Axé Music. Outros artistas que também devem atrair muito movimento para o circuito são BaianaSystem com seu navio pirata, Banda Pagodart, Guig Guetto, Escandurras, e Rafa e Pipo Marques. Essa vasta seleção é um dos atrativos que conquistou o ilustrador e quadrinista, Daniel Cesart, de 42 anos.

“Vou estar lá quebrando e amassando! O Carnaval é um período que gosto, que me faz querer ver as pessoas que também gostam. Quero ver Baiana, Pagodart, Afrocidade e vários outros. Sou a pessoa do Carnaval do Centro, do Santo Antônio, Pelourinho, curto algumas coisas no Campo Grande, então gosto muito como fica a energia desse lugar nesse período”, conta.

No começo da festa, o prefeito Bruno Reis entrega a chave da cidade ao Rei Momo, que neste ano é o influenciador digital e ator Hudson Marcello, de 22 anos. Daí em diante são mais de 2,5 mil horas de música distribuídas nos seis dias de folia - sem considerar a Quarta-Feira de Cinzas -, com mais de 700 atrações nos circuitos oficiais e 600 em palcos temáticos e nos bairros. A expectativa é de que mais de 250 mil empregos sejam criados em torno do Carnaval e que sejam movimentados R$1,8 bilhão na economia da cidade.

Mesmo com tanta expectativa, ainda estão sendo feitos os detalhes finais da organização dos aniversariantes deste Carnaval, os trios elétricos, que completam 75 anos em 2025. O secretário geral do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), Jairo da Mata, explica a questão. “Nossa grande preocupação é com a vistoria dos trios, porque há alguns detalhes técnicos importantes que atrasaram um pouco a vistoria. Temos vários trios que não foram liberados ainda, mas esperamos que essa questão seja resolvida até o meio-dia de amanhã (hoje) para que os trios possam subir e fazer os desfiles com os artistas que estão programados”.

Mas ainda assim as expectativas são as melhores possíveis, conforme Jairo. “A expectativa pra abertura e pro Carnaval é muito boa. Temos a comemoração dos 40 anos do Axé Music e todos os ritmos brasileiros. Isso é bom para a Bahia, é bom para os foliões que nos visitam, é bom para todo mundo. Todos os visitantes ficam felizes com toda essa diversidade que nós apresentamos para todo o planeta”, afirma.

Outras atrações

Na Barra, no circuito Dodô, o movimento nesta abertura do Carnaval também promete ser intenso. Bell Marques vai animar os foliões com o Bloco da Quinta, mas diversas outras atrações também garantem festa, como as pipocas de Ludmilla, Tony Salles, Léo Santana, Daniela Mercury e mais. É justamente esse circuito que atrai mais o estudante de engenharia mecânica, Murilo Corrêa, de 23 anos.

“Altas expectativas pra esse Carnaval, pretendo curtir o máximo que der. Pretendo ir todos os dias, mas quem vai definir isso é o bolso. Quero ouvir Alok, Baiana, Léo Santana, e outros cantores de pagodão. Quando era pequeno não gostava muito, mas hoje não troco por nada. Gosto da energia das pessoas, de estar todo mundo lá pra se divertir, curtir, ser feliz, pra transformar esses dias nos melhores do ano”, afirma.

Além desta quinta, ainda tem muita folia nos tradicionais Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), que prometem fazer com que baianos e turistas sonhem e queiram que essa fantasia seja eterna.