Transalvador não registra engarrafamentos nos colégios eleitorais

Quem decidiu ir votar logo pela manhã neste domingo, 6, não deve se deparar com longos engarrafamentos, comuns em dias de votação. De acordo com o diretor da Transalvador, Décio Martins, não foi registrado nenhum ponto de congestionamento em Salvador.

“Nós montamos um grande esquema para atender o período eleitoral, com 110 agentes na rua, 60 viaturas, e temos sempre os pontos principais. Até agora o trânsito está transcorrendo de forma muito tranquila”, disse o diretor do órgão de trânsito ao Portal A Tarde.

Ele ainda acrescentou que nem mesmo em pontos onde o tráfego tende a ficar mais intenso neste período, foi registrado algum tipo de lentidão.

“Nós temos o Vale do Canela, Brotas na região do Luiz Viana e em Itapuã que são regiões que merecem atenção, mas por enquanto estão com movimento tranquilo. Nós estamos aqui no Caminho das Árvores, um local que sempre tem muita retenção para chegar e sair e estamos tranquilos. Acredito que pelo fato de só temos dois candidatos está mais rápido. O trânsito está indo bem e por enquanto até agora não tem nenhum ponto de atenção que mereça uma atenção maior.

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

