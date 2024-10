Segurança das urnas eletrônicas garantida neste domingo

Urnas ficaram armazenadas no Centro de Apoio Técnico, em Porto Seco Pirajá - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Eleitores de todo o Brasil irão aos seus locais de votação hoje para definir o rumo dos municípios do país. Porém, é na véspera das eleições municipais que acontece toda a logística para garantir a distribuição e segurança das urnas eletrônicas, além da preparação das zonas eleitorais para receber os votantes. Quem planeja votar só precisa ficar tranquilo e se atentar para o que não pode ser feito no dia da votação.

É no Centro de Apoio Técnico (CAT), em Porto Seco Pirajá, que as urnas ficam armazenadas. Elas foram colocadas em 86 carros dos Correios e pequenos caminhões que distribuíram as 5.440 urnas nos 461 locais de votação da capital baiana. Cada veículo segue um roteiro específico e é acompanhado por uma guarnição da Polícia Militar como forma de segurança.

Ao chegar nos locais de votação, as urnas são conferidas e trancadas em salas. A técnica em urnas Gleice Santos observou as que foram enviadas para o Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, em São Cristóvão.

Ao longo de sua análise, ela verifica a bateria da urna, a bobina, conecta o equipamento à tomada para checar o funcionamento do cabo, e confere o teclado, garantindo que a zona e a seção da urna condizem com o local em que ela deve ficar. Esse processo é repetido com todas as urnas. Tudo é conferido para que o equipamento seja corretamente alocado, permitindo que os mesários realizem a instalação para que às 8h comece a votação.

Sorteio para auditoria

Ainda ontem, aconteceu o sorteio das 43 urnas que passarão pela auditoria da votação eletrônica, que inclui o teste de integridade e o teste de autenticidade. O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Jamie Barreiros, explica como ocorrem os testes.

“Trinta e três urnas são selecionadas para o teste de integridade, que é feito por meio de um procedimento de votação paralela. É tudo filmado, para que, no final do dia, possamos demonstrar que aquilo que foi filmado e digitado corresponde exatamente ao que foi apurado. É uma forma de mostrar que a urna não é viciada e que dá o resultado exato”, comenta.

Já no teste de autenticidade, “outras 10 urnas são escolhidas em todo o estado para comprovar que são exatamente aquelas que saíram e não outras”, diz Jaime.

Ele também reforça a importância dos processos realizados para garantir a segurança do processo eleitoral. “Esse conjunto de procedimentos demonstra a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e das urnas. Isso serve para mostrar ao mundo, e não apenas aos brasileiros, como o Brasil está democraticamente evoluído e que temos uma eleição segura”, afirma.

Para receber o fluxo de eleitores, os espaços de votação são sinalizados com indicativos das seções eleitorais, setas para guiar os eleitores e localização dos banheiros. Os colaboradores convocados pelo cartório também colocam car tazes com informações, como a necessidade de desligar o celular para votar, as indicações de público preferencial e regras para os fiscais de partido.

“Isso é para que, quando abrirem os portões, os eleitores consigam se orientar para a seção correta, principalmente em colégios grandes, com mais de um andar”, explica Silvana M.S. Caldas, assistente de apoio administrativo às zonas eleitorais e atenção ao usuário.

Relatório Zerésima

Ainda ontem, foi emitido o relatório Zerésima, que é feito para garantir que não há nenhum voto computado no sistema. O procedimento teve início na 4ª zona eleitoral, na sede do TRE-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença do presidente do TRE-BA, Abelardo Paulo da Matta. A secretária geral da presidência do órgão, Maria do Socorro Carvalho, explica a importância do processo.

“É esse sistema que faz a totalização dos votos realizados pelos eleitores. Através desse documento, comprovamos que o sistema de totalização não contém nenhum dado; está com zero dados, por isso o nome zerésima. Esse relatório é emitido em todos os municípios e zonas eleitorais e faz parte do nosso processo de segurança e transparência do processo eleitoral”, afirma.

É preciso se atentar que hoje a propaganda política é considerada crime eleitoral e não pode ser realizada. Veja live com jornalistas de A TARDE analisando o pleito por toda a Bahia.