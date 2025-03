“Ainda não decidi”, diz Bruno Reis sobre música do Carnaval

Prefeito Bruno Reis em inauguração da Sala de Imprensa do Carnaval no Campo Grande - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador começou e com ele inicia também a disputa pelo hit da folia. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez mistério nesta quinta-feira, 27, para revelar qual sua música e ritmo preferidos e garantiu que vai aguardar o final da festa para anunciar sua canção favorita.



Entre as principais apostas para o Carnaval deste ano estão Energia de Gostosa - Ivete; Aposta - Tony Salles; Bateu a Ideia - Xanddy Feat. Tomate e Êta Novinha – Leo Santana.

Eu tenho acompanhado os ritmos, a disputa, mas confesso a vocês que ainda não decidi. No último dia do Carnaval, na terça-feira, eu dou a minha opinião Bruno Reis - Prefeito de Salvador

Prefeito falou ainda sobre a expectativa para mais um Carnaval à frente da Prefeitura de Salvador. Bruno Reis está em seu segundo mandato, iniciado em janeiro deste ano.



“A melhor possível, ao longo dos últimos anos, a gente vai se especializando, tentando trazer novidades, tentando fazer algo diferente, tentando fazer melhor do que já foi feito no passado. Quem acompanhou todo o Verão de Salvador e o pré-Carnaval sabe que esse Carnaval será o maior de todos os tempos. E esperamos, trabalhamos muito, nossa equipe agora está 24 horas no ar. A gente vai estar acompanhando o que está acontecendo em toda a cidade, para a gente também fazer o melhor Carnaval de todos os tempos", garantiu.