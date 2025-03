Vai entrar água no Carnaval?; Codesal faz previsão

Sosthenes Macêdo, diretor da Defesa Civil (Codesal) - Foto: Gabriela Araújo / AG. A TARDE

Chegou o Carnaval e não só ele. Para além da festa momesca, Salvador também conta com a chegada de pancadas de chuvas desde a manhã desta quinta-feira, 27, e, de acordo com a Defesa Civil (Codesal), o aguaceiro não deve dar muito descanso durante a folia.



Segundo o diretor do órgão, Sosthenes Macêdo, a previsão para esta semana é de "chuva fraca a moderada".

“A gente vai ter isso todos esses dias. A nossa equipe do Cemadec vai continuar atuando, trabalhando e buscando essas informações”, disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Ele ainda brincou sobre a previsão: “Se chover, a gente pula na chuva mesmo”.

Para não dizer que "entrou água" em tudo, Sosthenes aponta ainda que as chuvas períodicas servirão para baixar as altas temperaturas registradas em Salvador no mês de fevereiro, dando um refresco para os foliões.