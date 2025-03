Fãs de BaianaSystem criticam participação de Anitta no trio: "Decepção"

Russo Passapusso / Anitta - Foto: Olga Leira / Ag. Tarde | Reprodução / @anitta

A presença de Anitta no trio Navio Pirata, do BaianaSystem, durante o Carnaval de Salvador 2025, gerou reações mistas entre os fãs da banda. A colaboração, que rendeu a faixa 'Balacobaco', faz parte do álbum 'O Mundo Dá Voltas' e será apresentada nesta quinta-feira, 27, no Circuito Osmar (Campo Grande). No entanto, parte do público expressou insatisfação com a escolha da cantora para a apresentação.

"Decepção chamar Anitta... nunca valorizou nossa cultura", comentou um seguidor nas redes sociais. Outro fã criticou: "Não gostei de Anitta no Navio Pirata. Nada a ver Anitta com BaianaSystem, sinceramente querendo pegar ponga na fama do Baiana".

Fãs criticam escolha de Anitta no Navio Pirata | Foto: Reprodução

Fãs defendem diversidade musical

Enquanto algumas críticas questionam a sintonia entre os estilos dos artistas, há quem veja a parceria como um reflexo da diversidade musical brasileira. João Lucas Sales, internacionalista e fã da banda há mais de oito anos, acredita que as reações negativas destoam da essência do próprio BaianaSystem.

São críticas que vão de encontro até mesmo com o espírito da banda. Ficar nessa discussão vazia de querer rotular o que é e o que não é cultura, criticar a participação de um artista que tem reconhecimento global… acho que é um fechamento em si que não casa com as próprias letras da banda

João Lucas Sales é fã da banda há mais de 8 anos | Foto: Arquivo Pessoal / João Lucas Sales

Já Dona Anira, administrador do 'Anittando Salvador', maior fã-clube baiano da cantora, acredita que a polêmica se deve à diferença entre os estilos dos artistas.

A música brasileira é uma mistura de ritmos. E essa parceria com BaianaSystem deu muito certo. A Anitta sempre usa a Bahia como referência, seja nos clipes, como 'Bola Rebola' e 'Me Gusta', ou nas colaborações. Para nós, essa participação no Navio Pirata é uma alegria enorme Dona Anira

Anitta e o fã Dona Anira pousaram juntos nesta quinta-feira, 27 | Foto: Arquivo Pessoal / Dona Anira

Além de Anitta, outros artistas se juntarão ao BaianaSystem no trio. Entre os nomes confirmados estão Melly, Sued Nunes, Vandal, Alice Carvalho e Agatha Macêdo. Alice, atriz da série Cangaço Novo, também participa da faixa 'Balacobaco'.

A saída do Navio Pirata está prevista para as 18h15 desta quinta-feira, 27, no Circuito Osmar (Campo Grande).