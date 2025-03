BaianaSystem pode ganhar desfile exclusivo no Carnaval

O atraso da BaianaSystem no Furdunço do Carnaval de Salvador gerou repercussão e levou o presidente da Saltur, Isaac Edington, a se manifestar sobre o ocorrido. Segundo ele, a demora não foi provocada pela organização da festa.

Apesar da situação, o presidente da Saltur reforçou sua admiração pela banda e não descartou a possibilidade de um dia exclusivo para a BaianaSystem no Carnaval. "Fizeram uma belíssima apresentação. Já estamos sendo pressionados para ter um dia só de BaianaSystem. Vamos avaliar, acho que faz todo sentido", completou em entrevista ao Portal A TARDE.

Banda arrastou multidão no Furdunço | Foto: Alfredo Filho | Secom

Polêmica envolvendo o atraso da banda

A situação teve início na sexta-feira, 21, quando o vocalista Russo Passapusso questionou o horário inicialmente previsto para a apresentação da BaianaSystem, argumentando que a programação poderia prejudicar o retorno dos foliões para casa.