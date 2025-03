Carlinhos Brown abre o Carnaval de Salvador e explica escolha de convidados

Cantor realizou tradicional ritual de pedido de paz e abertura de caminhos - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Após cinco dias seguidos de pré-Carnaval, a folia de Salvador foi iniciada oficialmente nesta quinta-feira, 27. Carlinhos Brown abriu o circuito Osmar (Campo Grande) com o tradicional ritual de pedido de paz e abertura de caminhos, que contou com a presença de convidados do cantor.

Pouco antes de subir para o seu trio, o camarote andante, o cantor falou com a imprensa sobre a escolha de grandes nomes da Axé Music.

“Não foi nem tanto por escolha, porque todos foram convidados, era quem realmente poderia vir. A gente tem um cast importante, de grande representatividade”, iniciou o famoso. Nomes como Ivete e Bell Marques não puderam participar do desfile por causa da agenda.

Brown ainda disse: “O fato de você ter Daniela, você traz todo mundo, você ter Margareth Menezes, a ministra e artista, você ter a presença do Olodum, isso traz todos os afros, traz a importância em nome de Neguinho do Samba para esse movimento como todo”.

”Você tem Felipe, do Eva, e Serginho, você já tem essa representação do que é os blocos da força do Eva, do Cheiro de Amor, tendo Márcio e todo pagode, tendo Xanddy também. Então eu vejo que é um momento de luz e nós estamos muito agradecidos, acho que é um grande momento de dizer assim, muito obrigado. Axé para todo mundo”, completou.

O circuito Osmar ainda vai contar neste primeiro dia com apresentações de Baiana System e Luiz Caldas.

Confira: