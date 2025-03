“Maior operação de Carnaval”, diz Werner durante entrega de aeronaves

Evento também contou com exposição de drones - Foto: Divulgação//GOVBA

O secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, participou na manhã desta quinta-feira, 27, do evento que anunciou o reforço de duas aeronaves, que serão utilizadas pelo Corpo de Bombeiros no Carnaval 2025. O anúncio, realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), também contou com exposição de drones e equipamentos que serão empregados pelas guarnições dos Grupamentos Aéreo e Marítimo, com simulação de atendimento ao público. De acordo com Werner, a operação vai diminuir o tempo resposta para qualquer situação que necessite de pronto atendimento e salvamento.

“Chegamos no carnaval com a maior operação de todos os tempos. Além dos helicópteros, a gente tem aqui novos equipamentos que foram entregues ao longo dos últimos anos. A gente reforça a operação também com profissionais cada vez mais capacitados para proteger e estar à disposição da população baiana. É mais um reforço do Governo do Estado para que a gente possa fazer o maior e melhor carnaval de todos os tempos”, afirmou.

Será uma aeronave em Salvador e a outra no interior do estado para diminuir o tempo resposta de salvar vidas. As atividades de socorro aéreo tiveram início ano passado e, esse ano, mais um helicóptero chegou para ampliar a atuação das forças de segurança.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Adson Marchesini, as aeronaves serão importantes para que a corporação possa atender a população com mais agilidade. “Nossas equipes estão prontas para atuar em todos os pontos do circuito e fora dele de forma rápida para responder as necessidades da sociedade", afirmou.

O tenente coronel Luciano Alves vai ser responsável pela condução do helicóptero. “Pra mim é uma honra e um privilégio exercer essa atividade. Esse ano vamos ter um desempenho ainda melhor de proteção, monitorando e garantindo de cima a segurança dos foliões”, destacou.