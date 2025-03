Abertura de Carnaval vai ter chuva? Saiba se sol aparece nesta quinta

Temperaturas variam entre 24ºC (mínima) e 34ºC (máxima) - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O primeiro dia de Carnaval na capital baiana já começou com o céu nublado e algumas pancadas de chuva. De acordo com a previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (CODESAL), a probabilidade de chuva é fraca e moderada nesta quinta-feira, 27.

Já as temperaturas devem variar entre a mínima de 24ºC e máxima de 34ºC. Ainda segundo a CODESAL, o céu deve permanecer parcialmente nublado com chuvas e vento fraco e moderado na abertura da folia do momo.