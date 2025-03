Confira valores para quem vai de taxi ao circuito do Carnaval

Durante o Carnaval, os taxistas poderão operar com a bandeira 2 - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

O Carnaval de Salvador tem início nesta quinta-feira (27) e até o dia 5 de março vai haver um esquema especial de transporte por táxi. A medida visa garantir mais segurança e fluidez no trânsito durante a folia.

Medidas como a liberação da bandeira 2, a definição de pontos estratégicos de embarque e desembarque e a permissão para circulação em vias de acesso aos circuitos devem facilitar a locomoção dos foliões.

Bandeira 2 autorizada durante todo o período da festa

Durante o Carnaval, os taxistas poderão operar com a bandeira 2 em todas as corridas a partir das 18h do dia 27 de fevereiro até as 12h da Quarta-feira de Cinzas (5 de março). A medida busca compensar o aumento da demanda e garantir a prestação do serviço sem prejuízo aos profissionais.

Atualmente, os valores das tarifas de táxi em Salvador são os seguintes:

➡️ Bandeira 1: R$ 3,09/km

➡️ Bandeira 2: R$ 4,33/km

➡️ Bandeirada inicial: R$ 6,19

➡️ Hora parada: R$ 30,95

A recomendação é que os passageiros exijam o uso do taxímetro para evitar cobranças indevidas e utilizem apenas táxis regulamentados.

Táxis terão circulação facilitada nos circuitos

Para otimizar o deslocamento, os táxis com passageiros terão livre acesso às vias que levam aos circuitos da festa, sem a necessidade de utilizar faixas segregadas com gradis. Já os táxis vazios deverão respeitar as faixas exclusivas criadas nas avenidas Oceânica e Centenário.

Motoristas que tentarem acessar os circuitos sem estar com a documentação regularizada junto à Coordenação de Táxi e Transportes Especiais (Cotae) estarão sujeitos a multa.