Habeas Copos: bloquinho com 400 mulheres gera momento histórico

- Foto: Luiz Fábio | Ag. A TARDE

O tradicional Habeas Copos tem ganhado cada vez mais forca no pré-Carnaval de Salvador e dado espaço para as mais importantes discussões. É o caso do empoderamento feminino, tema central do Bloquinho Mulheres no Comando.

No bloco, cerca de 400 mulheres desfilam pelo circuito Sérgio Bezerra, do Farol da Barra ao Clube Espanhol, nesta quarta-feira, 26.

Lua Couto, uma das coordenadoras do bloquinho, ressaltou que elas saem pelo nono ano seguido, levando a força das mulheres.

“É um espaço em que a gente se sente segura, belíssimas e empoderadas. Nos sentimos em segurança aqui”, ressaltou.

A organizadora do bloquinho, que neste ano homenageia Maria Bonita, disse que “a sororidade é importante para que possamos mostrar que somos mais fortes juntas”.

O Habeas Copos reúne os mais diferentes grupos de amigos e familiares. Ele acontece sempre na quarta-feira que antecede o início oficial do Carnaval de Salvador, reunindo fanfarras e bandinhas.