De graça! J. Eskine faz show hoje na Barra

Fenômeno do momento, o cantor J. Eskine vai se apresentar de graça nesta quarta-feira, 26, na Barra. A apresentação ocorre na Torre Beats, após a passagem do último bloco do Habeas Corpus.

Autor do hit “Resenha do Arrocha”, Eskine já é um forte concorrente ao título de ‘Música do Carnaval’ com seu sucesso viral."Eu estou meio ansioso para o show na Torre Beats, vamos ver se a galera vai apoiar a maluquice do J.Eskine, bebendo beats e fazendo vuk-vuk", disse o artista.

Logo após, o DJ LA sobe ao palco para comandar um set repleto de misturas de ritmos, mantendo o esquenta em alto nível e a alegria dos foliões.

Localizada ao lado do Farol da Barra, a Torre Beats terá mais de 20 horas de música ao vivo.

Confira a programação completa:

QUARTA-FEIRA (26/02):

- Eskine (20h-22h)

- DJ LA (22h-00h)

QUINTA-FEIRA (27/02):

- Dj LA (00h-01h30)

- Nêssa (01h30-03h)

SEXTA-FEIRA (28/02):

- Dj Karmaleoa (00h-01h30)

- Dj Gabi da Oxe (01h30-03h)

SÁBADO (01/03):

- Salceruh (00h-01h30)

- Pedro Chamusca (01h30-03h)

DOMINGO (02/03):

- Dj Pivoman (00h-01h30)

- Yan Cloud (01h30-03h)

SEGUNDA-FEIRA (03/03):

- Dj Abbade (00h30-01h30)

- Gueri DJ 01h30-03h)

TERÇA-FEIRA (04/03):

- Dj Milla Brianezi (00h-01h30)

- RDD (01h30-03h)