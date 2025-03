Habeas Copos: veja a programação do 5º dia de pré-carnaval de Salvador

Habeas Copos tem fanfarras no Carnaval - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Falta pouco para começar oficialmente o Carnaval de Salvador. Enquanto não começa, a cidade aproveita o pré-Carnaval da cidade. Nesta quarta-feira, 26, o circuito Sérgio Bezerra será ocupado por milhares de pessoas que gostam de se fantasiar para curtir o desfile de bloquinhos e fanfarras.

A festa começa às 18h30 no Farol da Barra e segue em direção ao Morro do Cristo com dezenas de atrações e blocos tradicionais da folia.

Confira os blocos:

Hoje Eu Posso

Arquiloucura

A Barca Tricolor

Sabidolândia

Habeas Copos

Contaminados Pela Picuinha

Alerta Geral

100 Comentário

Jusbarril

As Periquitas

37,5 Não É Febre

Xupisco

Concentra + Não Sai

Quero Mais

Pingunço

Cerveja E Pimba

Cachasambier

O Caldo

Amigos Do Mestre

Bloco Da Faixa

Bloco Chuveirão