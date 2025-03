Ortopedistas alertam cuidados com joelhos no Carnaval

Joelho no Carnaval: ortopedistas alertam sobre cuidados - Foto: Divulgação

O Carnaval pode ser uma verdadeira maratona para muitas pessoas, diante da programação intensa de bloquinhos, festas e eventos que exigem uma boa saúde das articulações dos foliões. De acordo com os ortopedistas David Sadigursky e Thiago Alvim, sócios da Clínica Omane e pesquisadores na área de terapia celular, algumas pessoas sentem dores na parte frontal do joelho ou sofrem entorses devido ao esforço físico intenso.

Pular e dançar, caminhar longas distâncias, usar fantasias pesadas, acompanhar trios elétricos e até usar sapatos inadequados são alguns dos fatores que podem sobrecarregar essa articulação, mas adotar alguns cuidados pode ajudar a prevenir esses problemas.

“O joelho já é uma articulação que trabalha no limite e o esforço extra pode levar a sobrecargas que facilitam lesões. A prevenção é a melhor estratégia para garantir que a festa não termine antes da hora”, explicam os médicos.

Thiago ressalta que o risco de lesões aumenta devido às condições do ambiente. “Ruas irregulares, paralelepípedos e buracos podem favorecer quedas e torsões, especialmente se estiver chovendo. Além disso, a presença de multidões e o consumo de bebidas alcoólicas reduzem os reflexos, tornando os foliões mais propensos a acidentes”, conta o médico.

Já David alerta que pessoas sedentárias ou com sobrepeso precisam preparar o corpo com antecedência. “É comum que foliões sedentários sintam desconforto nos joelhos, pois o corpo não está habituado a tantas horas de esforço. O ideal é iniciar uma preparação com antecedência, como praticar exercícios moderados, como caminhadas e alongamentos antes da festa”, esclarece.

Thiago acrescenta que dormir bem e manter-se hidratado ajudam na recuperação muscular e evitam fadiga excessiva. “Durante o descanso, ocorre a reparação das microlesões nos músculos, prevenindo dores intensas e fadiga no dia seguinte. O corpo, durante o sono, libera hormônio do crescimento e testosterona, essenciais para a regeneração muscular e redução de inflamações”.

A escolha das roupas e calçados também faz diferença, afirma David. O ortopedista aconselha o uso de fantasias leves, de cores claras e com fator de proteção solar, além de calçados adequados. “O tênis é a melhor opção, pois absorve impactos e proporciona estabilidade, evitando desde calos até problemas mais graves, como entorses. No entanto, é essencial que ele seja apropriado ao tipo de pisada de cada pessoa”, explica.

Além dessas dicas, uma consulta médica antes do Carnaval pode ser uma boa alternativa para quem deseja aproveitar a festa sem comprometer a saúde. “Uma revisão ortopédica é fundamental para avaliar as estruturas das articulações, evitar lesões e garantir que a diversão não vire um problema”, concluem os ortopedistas.