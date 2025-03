Baixe aqui o 'Folia de Bolso', o guia A TARDE do Carnaval de Salvador

Carnaval de Salvador no Circuito Dodô, na Barra/Ondina - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Grupo A TARDE montou um guia de Bolso para orientar os foliões na maior festa de rua do mundo. Neste Carnaval de 2025, que é celebrado os 40 anos da Axé Music, o especial, “Folia de Bolso”, reúne as principais informações para os foliões ficarem por dentro dos circuitos, além dos serviços disponíveis.

O guia será entregue junto com a edição do Jornal A TARDE desta quarta-feira, 26

O guia apresenta uma programação completa com os principais blocos e atrações que irão percorrer os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), com centenas de bandas e artistas que participarão da folia de momo na capital baiana.

O documento também apresenta os camarotes com horários de funcionamento, atrações e serviços oferecidos para quem escolher a exclusividade, mas para quem quer se jogar na folia da rua, o guia também reúne a programação completa e esquematizada da Pipoca.

Para quem quer buscar outros espaços fora do circuito do Carnaval, mas ainda assim se reunir com os amigos, o guia mostra também os principais bares que funcionarão durante a folia do momo.

Mapas com os trajetos de acesso, além dos principais serviços voltados para segurança pública, saúde e transporte, além de telefones desses departamentos também estão presentes para o folião se informar, se planejar e passar um Carnaval seguro.

Além do Guia, O Grupo A TARDE também conta esse ano com uma cobertura exclusiva, com grandes nomes da comunicação baiana, além de estreiar o Observatório de Transmissão na Barra para a cobertura do Carnaval de 2025, e assim reafirma sua tradição e credibilidade na maior festa de rua do mundo.