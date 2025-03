Blocos e shows animam Carnaval em Itaparica; confira programação

Filhos de Jorge é uma das atrações confirmadas no Carnaval de Itaparica - Foto: Divulgação

O Carnaval de Itaparica traz uma programação diversificada com shows gratuitos de bandas como Filhos de Jorge, Bombalanço e Chicafé e os tradicionais desfiles de blocos sem cordas puxados pela cantora Carla Visi e a banda Duas Medidas. A folia começa a partir desta sexta-feira, 28, e segue até terça-feira, 4.

Os shows acontecem no palco montado na Praça da Quitanda, e os blocos de trio vão percorrer as principais ruas da cidade. O Carnaval de Itaparica é uma realização da prefeitura de Itaparica e do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo.

A abertura que acontece na próxima sexta-feira, 28, inicia a folia com as bandas Dialeto e Pegando no Tombo. Já no sábado, 1º, a animação fica por conta das bandas Karamba na Cara, Arroz Doce e Samplayer. A programação continua até o último dia na terça-feira, 4, de Carnaval.

Durante os cinco dias de folia, além das atrações do Palco da Quitanda, os foliões podem se divertir com os desfiles de blocos nos circuitos Maria Felipa e Catarina Paraguassu, que percorrem a orla de Itaparica, passando também por diversos bairros da cidade. Os blocos não possuem cordas e arrastam multidões de foliões atrás do trio.

Na sexta-feira, 28, desfilam os blocos Arrastão da Paz, Alegria e Fantasia e o Camisolas. No sábado, 1º, será a vez do Bloco Cheiro da Ilha, com a banda Duas Medidas e o Bloco da Misericórdia – Vamo ou Bora. Já no domingo, 2, as atrações começam a partir das 15h com a saída dos blocos Afoxé Obá, Me Chama que eu Vou, Vai Quem Quer (infantil), bloco dos amigos, Afroturbantadas, As Nikets, Aqui Dá Samba e as Bandidas.

Na segunda-feira, 3, os foliões poderão curtir os blocos Cheiro da Ilha, com a cantora Carla Visi, Raízes da Jamaica, Borracha Mole, Arrastão do Lopes e Arrastão dos Amigos de Jorge. No último dia da folia, na terça-feira, 4, o público se despede do Carnaval com o desfile dos blocos Afoxé Obá, Camisolas, Capoeira, Bloco da Misericórdia - As Nigrinhas.

Confira a programação completa do Palco da Quitanda:

Sexta-feira 28/02

16h – Banda Dialeto

18h – Pegando no Tombo

Sábado- 01/03

19h – Karamba na Cara

21h – Arroz Doce

23h – Samplayer

Domingo - 02/03

18h Gatos Multicores

20h Kelly Fontelli

22h- Renanzinho CBX

Segunda-feira – 03/03

18h -Charanga Nativus da Ilha

19h- Bombalanço

21h-Chicafé

23h -Simples e Natural

Terça-feira - 04/03

18h -Charanga Nativus da Ilha

19h – Filhos de Jorge

21h -Noelson do Cavaco

23h –Clara Evidência