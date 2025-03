Top 1 do Brasil, J. Eskine revela com quem gostaria de gravar participação especial

Gangster contou sobre a emoção de estar em cima dos trios pela primeira vez no Carnaval de Salvador - Foto: Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

É indiscutível que ‘Resenha do Arrocha’ é um dos fortes candidatos ao título de música do Carnaval em 2025. O show do autor do hit, J. Eskine no palco Beats, na Barra, nesta quarta-feira (26), demonstrou que a mistura de pagodão com arrocha vem conquistando o público de Salvador.

O “Gângster do Arrocha” colocou a galera para arrochar legal com a junção de versos de letras do ritmo baiano e batidas de brega. Antes do show, J. Eskine conversou com o Grupo A TARDE e revelou com quem gostaria de gravar uma participação especial. “Eu acho que seria muito louco dizer que Pablo do Arrocha, sou fãzão dele”, disse.

O cantor também contou sobre a emoção de estar em cima dos trios pela primeira vez no Carnaval de Salvador.

“Para mim, acho que é um sonho realizado porque ano passado eu estava aqui no meio do público, feito um louco, indo atrás de trio, e hoje a gente está em cima de um palco, em cima de um trio, concorrendo à Música do Carnaval, e Top 1 no Spotify Brasil, é coisa de louco”

Os próximos projetos musicais do artista também prometem render frutos No fim de janeiro, Eskine lançou ‘Resenha do Ex-Love’, que está na 11ª colocação do Top 10 da plataforma de streaming e já caiu na boca do povo.

“A gente fez com a intenção de brincar com as palavras e ver se a galera ia conseguir entender o que a gente estava tentando passar. E graças a Deus, nem demorou muito tempo, começou a pegar e ficou nessa explosão”, explicou.

Além disso, no começo de fevereiro, ao lado de Thierry e Seresta do Rasta, Eskine lançou o EP ‘Seresta do Pai das Crianças’, com mais canções inéditas. Por isso, a expectativa para o maior Carnaval de rua do planeta em 2025 é a melhor possível.

“É verdade, em todos os lugares que eu passar, é pra galera falar assim, caralh*, esse cara aí é f*da”, finalizou.