Bruno Reis sobre montagem de passarela: "Não atrapalha"

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Camarote Brahma - Foto: Victor Fonseca/Divulgação

Após a polêmica envolvendo a passarela montada no Circuito Dodô (Barra/Ondina), que faz travessia entre um camarote de luxo e o Monte Ipiranga, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, justificou que há laudos favoráveis que permitiram a construção.

A passarela foi interditada na manhã desta quinta-feira, 27, por determinação da Justiça da Bahia. Em entrevista ao Portal A TARDE, Bruno Reis afirmou que não atrapalha a passagem do circuito e espera que a Justiça tome a "melhor decisão".

"Não atrapalha quem quer passar, então a prefeitura entendeu que isso não causava prejuízo. Pelo contrário, contribuir ainda mais para o sucesso dessa festa e resolver autorizar. Hoje tem o laudo do bombeiro, tem o laudo do CREA, tem relatório favorável forma. A gente espera que a justiça tome a melhor decisão e permita que cada vez mais o Carnaval de Salvador possa oferecer diferenciais em relação principalmente aos nossos concorrentes que a cada ano estão inovando e se diferenciando", disse o prefeito.

Bruno Reis marcou presença no Camarote Brahma, na noite desta quinta-feira, 27, no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador.



Entenda o caso

A Justiça da Bahia determinou, nesta quinta, a interdição imediata da passarela que dá acesso ao camarote Glamour, construída entre o Morro do Ipiranga, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador.

A decisão atende a um recurso do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia (IAB-BA), que questionou a legalidade da obra. Segundo a entidade, a passarela estaria sendo construída sem a autorização e licenciamento adequado.

Além disso, de acordo com o Instituo, a passarela não conta com placas informativas sobre os responsáveis pela execução do projeto, o que contraria normas federais e municipais. O Instituto também apontou riscos estruturais e impactos negativos na mobilidade urbana durante o Carnaval.

Após a decisão judicial, profissionais da Prefeitura de Salvador, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local na manhã desta quinta para avaliarem a estrutura do equipamento.

Os engenheiros do MPBA avaliaram que não há problemas graves de segurança, mas um dos principais pontos discutidos foi a circulação de pessoas na estrutura. Para evitar riscos estruturais e garantir a fluidez do trânsito no local, a Sedur se comprometeu a monitorar o cumprimento do limite de 100 pessoas simultaneamente na passarela. Além disso, a fiscalização visa evitar aglomerações ou a permanência de pessoas paradas na estrutura.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Camarote Glamou e aguarda retorno sobre um posicionamento.