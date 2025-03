Ludmilla revela homenagem para o axé no Carnaval de Salvador

Ludmilla comanda o 'Fervo da Lud' no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

Ludmilla prometeu homenagear os 40 anos da axé music e vai cumprir. A cantora vai se apresentar no Carnaval de Salvador 2025 com o 'Fervo da Lud', no circuito Dodô (Barra/Ondina), nesta quinta-feira, 27.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, a artista deu detalhes da sua apresentação na folia soteropolitana e se declarou para o movimento.

“Além de trazer muito funk e muito pagode, vai ter muita axé no trio e vão ter músicas minhas que eu coloquei em versão axé para homenagear esses 40 anos dessa música maravilhosa que eu amo e que toca nossos corações”, disse a artista.

Confira a entrevista: