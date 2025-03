Dia de samba: Xanddy Harmonia arrasta multidão com trio pipoca

Xanddy Harmonia em seu desfile no circuito Osmar - Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

Quinta-feira é dia tradicional do samba na Avenida. Arrastando uma multidão, o cantor Xanddy Harmonia iniciou o seu desfile de Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande) com os antigos sambas de roda.

Durante desfile, já na altura do camarote das emissoras, o artista colocou o público para sambar e cantar ao som de “Paixão Antiga”, hit da sua banda.

O trio foi a quinta atração a desfilar na Avenida depois de Carlinhos Brown, Luiz Caldas, Mudei de Nome, Pagodart e BaianaSystem.