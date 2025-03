Rafa Moreira entrega desejo por reality e abre o jogo sobre convite

Rafaela Moreira curtindo o primeiro dia de Carnaval - Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Curtindo a abertura oficial do Carnaval de Salvador no trio pipoca da cantora Ludmilla, o ‘Fervo da Lud’, que acontece nesta quinta-feira, 27, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), a influenciadora Rafaela Moreira aproveitou para abrir o jogo sobre uma questão polêmica.

A blogueira elogiou a participação da baiana Aline Patriarca no Big Brother Brasil 25, e aproveitou para revelar se aceitaria participar de um reality show. “Oxe, claro. Ainda não teve o convite, mas se me chamar eu vou, sem nem pensar duas vezes”, disparou Rafa.

A influenciadora ainda declarou ser da quebradeira do Carnaval, mas também prefere ficar de ‘love’, conhecido popularmente pelos seguidores dela como “retiro”.

"Retiro junto com o Carnaval, mas não misture os dois. Primeiro vive o Carnaval e depois vai para o retiro", disse a influenciadora.