Ambulantes de Salvador terão pontos de banho; saiba onde

Ambulantes em atividade no Carnaval de Salvador - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Em meio ao intenso trabalho, os ambulantes que atuam no Carnaval de Salvador poderão tomar banho em quatro pontos diferentes da cidade.

A informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 27, após a abertura do Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande).

“Nós colocamos um ponto de banho na Ondina. Colocamos um ponto no Museu de Arte Contemporânea (MAC), colocamos também no Elevador Lacerda, na região do Pelourinho, e na Cidade Baixa”, contou o governador.

O governo da Bahia ainda prepara um kit lanche para os ambulantes, segundo o chefe do Executivo estadual.

“De manhã cedo, nós temos uma equipe trabalhando para produzir alimentos e a gente assim fazer entrega para essas pessoas”, afirmou o gestor.