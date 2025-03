"Diferente do Furdunço, aqui eu sinto o coração de vocês" diz Russo Passapusso

Pipoca de BaianaSystem no circuito Osmar - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Durante a passagem do trio pipoca da BaianaSystem, que arrasta um multidão no circuito Osmar, o vocalista da banda, Russo Passapusso, celebrou mais um ano de apresentação no Carnaval de Salvador. Segundo ele, apesar do Furdunço já ter recebido milhares de fãs, o Carnaval oficial no circuito Osmar tem a energia é diferente.

"Diferente do Furdunço, aqui eu já enxergo cada olhar, consigo ver o coração da pessoa e saber que é bom. Mesmo que que ela esteja bem distante de mim. Eu estou vendo tudo, mas é aqui que eu sinto e enxergo cada coração através do olhar. Eu queria dizer para vocês festejarem sempre seu direito de lutar e lutem pelo seu direito de festejar", disse em cima do trio.

O trio da BaianaSystem era um dos mais esperados na noite de Carnaval no circuito Osmar nesta quinta-feira, 27. A Banda convidou Anitta, que subiu no trio para fazer participação especial.

Como de praxe, milhares de pessoas seguiram o trio da banda com as típicas aberturas de rodas ao longo do percurso.