“Desejo sucesso aos artistas”, declara Jerônimo na abertura do Carnaval

Jerônimo Rodrigues na abertura do Carnaval de Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desejou sucesso aos artistas que participam do Carnaval de Salvador durante a abertura oficial do folia nesta quinta-feira, 27, no Campo Grande. O início dos festejos, que tem como tema este ano ‘Axé Music – 40 Carnavais’, reuniu artistas que marcaram diferentes épocas do movimento cultural.

O gestor destacou que a festa na capital e em mais de 90 municípios baianos é também um espaço de inclusão e de todos os foliões. “Quero desejar muito sucesso a todos os artistas que fazem deste carnaval o mais potente do mundo. Agora há pouco, assistimos às apresentações de grandes artistas baianos. A folia está oficialmente aberta”, disse.

Jerônimo Rodrigues seguiu: “O nosso compromisso é garantir um carnaval inclusivo, respeitando pessoas com deficiência, crianças e mulheres. Esta é uma festa democrática e de todos”.

No circuito Osmar, o governador presenciou o desfile do Trio 40 Anos de Axé, com as apresentações de Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Lazinho e 30 percussionistas do Olodum, acompanhados por alas dos blocos afro e de afoxés, como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Malê Debalê, Muzenza e Commanche do Pelô.

Em seguida, conferiu a passagem dos trios da Baiana System e Luiz Caldas. O público vibrou ao som do pioneiro da axé music, compositor do hit “Haja amor”. A Banda Pagod’art, Guig Ghetto, Escandurras e Rafa e Pipo Marques também foram as atrações do circuito.