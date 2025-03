Clubes baianos conhecem a tabela básica do Brasileirão Série D

Série D de 2025 tem previsão de início para o dia 13 de abril - Foto: Divulgação / CBF

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A competição terá 64 clubes de todas as regiões do país na disputa das quatro vagas para a Série C de 2026.

A Bahia tem como representantes nesta edição Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense.



Os clubes baianos estão no Grupo A-4 e tem como adversários ASA-AL, Penedense-AL, Sergipe, Lagarto-SE e União-TO.

Com apenas cinco anos de fundação, o Barça vai disputar pela primeira vez a quarta divisão nacional, após ser terceiro colocado no Campeonato Baiano de 2024. Outro estreante é o Jequié, quarto colocado no Baianão do ano passado.

Já a Juazeirense vai para a sua sétima participação na Série D. O Cancão de Fogo conquistou o acesso à terceirona em 2017.

A Série D tem previsão de início para o dia 13 de abril. As datas-base dos jogos de ida e volta da final são os dias 21 e 28 de setembro, respectivamente. O Retrô-PE é o atual campeão.