Fábio Mota revela destino das vendas de Esteves e Wagner Leonardo

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio à pressão da torcida pela chegada de um centroavante para a temporada 2025, o presidente do Vitória, Fábio Mota, se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a destinação dos recursos arrecadados com as vendas de Esteves e Wagner Leonardo, além da premiação da Copa do Brasil. O gestor rubro-negro respondeu diretamente a um torcedor que cobrou a contratação de um novo atacante, sugerindo que o dinheiro proveniente dessas movimentações financeiras poderia ser utilizado para reforçar o elenco, especialmente com a saída do artilheiro Alerrandro.

Em sua resposta, Fábio Mota destacou a situação financeira do clube, enfatizando que os valores obtidos com as transações foram direcionados ao pagamento de dívidas trabalhistas, FGTS e INSS.

Esqueça este dinheiro Fábio Mota - presidente do Esporte Clube Vitória

Veja:

| Foto: Reprodução

A cobrança por um novo centroavante se tornou mais intensa após a saída de Alerrandro, que teve um desempenho notável no Campeonato Brasileiro, especialmente no segundo turno. O atacante terminou a competição como artilheiro do time, e do Brasileirão, ao lado de Yuri Alberto, com 15 gols marcados.

A diretoria rubro-negra tem buscado alternativas, negociando com sete nomes de peso para a posição até o momento: Everaldo (ex-Bahia), JP Galvão (Hull City), Girotti (Talleres), Léo Ceará (Kashima Antlers), Mastroianni (Athletico-PR), Tapia (River Plate), Deyverson (Atlético-MG) e Vargas (Nacional). No entanto, todas as negociações não chegaram a um desfecho positivo, seja por questões financeiras ou por falta de acordo com os atletas.

A dificuldade em acertar a contratação de um centroavante tem gerado uma série de críticas por parte da torcida, que tem cobrado uma resposta mais rápida e eficaz da diretoria. Enquanto o Vitória segue atrás de um centroavante, a torcida aguarda ansiosamente por mais reforços, esperando que o Leão consiga suprir a ausência de Alerrandro e manter o time competitivo para a temporada 2025.