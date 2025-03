Carpini não garante time titular na semifinal do Baianão

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Maranhão, que garantiu a classificação do Vitória para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 25, o foco do time agora se volta para a semifinal do Campeonato Baiano. O Leão encara o Atlético de Alagoinhas no próximo sábado, 1, às 18h30, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Para esse confronto, o técnico Thiago Carpini ainda não confirmou a escalação do time, e não revelou se repetirá a formação utilizada contra o time maranhense.

Em entrevista, Carpini destacou que, independentemente de quem for a campo, a equipe do Vitória sempre busca atuar com força máxima. "Todo jogo nosso é força máxima, independente de quem vai para campo. Seja uma equipe mesclada ou não. Praticamente não repetimos escalação. Vamos entender o que temos de melhor para esse jogo e fazer o possível para competir bem", afirmou o treinador, deixando claro que o objetivo é estar preparado da melhor maneira possível.

Carpini também comentou sobre o desafio físico imposto pela sequência de jogos. "A dificuldade que o Vitória tem, todos têm. Essa quantidade de jogos, calendário. Mas eu prefiro que seja o contrário, olhar como temos superado isso. Corremos muito hoje, muito contra o Fortaleza. A questão física está muito positiva, muita competência de todo o departamento do Vitória", disse, evidenciando a boa forma física do elenco.

O Vitória joga pelo primeiro jogo da semifinal e a decisão será no Estádio Manoel Barradas, no sábado seguinte, 8. O time classificado para a final enfrentará o vencedor do confronto entre Bahia e Jacuipense.