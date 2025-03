Vitória enfrentará o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil

Duelo entre Vitória e Náutico em 2024 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Maranhão nesta terça-feira, 25, por 1x0 e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil de 2025. Em busca de seguir vivo na competição nacional, o Leão da Barra encara o Náutico, de Pernambuco. A data e o horário ainda serão confirmados.

Para avançar de fase, o Timbu derrotou o Santa Cruz de Natal, na última quarta-feira, 19, pelo placar de 4x0. Na temporada, o alvirrubro soma 13 jogos, com sete triunfos, dois empates e quatro derrotas. Atualmente, ocupa a 5ª colocação do grupo B da Copa do Nordeste e encerrou a primeira fase do Campeonato Pernambucano no 3º lugar.

O Vitória, por sua vez, vive um ótimo momento, somando 19 jogos de invencibilidade. Em 2025, entrou em campo 14 vezes, somando 10 vitórias e quatro empates. Com o desempenho, avançou às semifinais do Baianão na 1ª colocação e lidera o grupo A do Nordestão.

Como definido no sorteio inicial da Copa do Brasil, o mando de campo da segunda fase será do Leão, no estádio do Barradão. Porém, antes o rubro-negro entra em campo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo duelo de ida da semifinal do Baiaão. A partida será neste sábado, 1, às 18h30, no Carneirão.