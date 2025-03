"Abdicar de alguma competição", revela Carpini após classificação

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória venceu o Maranhão por 1x0 nesta terça-feira, 25, e avançou à segunda fase da Copa do Brasil de 2025. Desta maneira, a equipe rubro-negra segue disputando cinco competições na atual temporada, somado com Baianão, Copa do Nordeste, Brasileirão Série A e Sul-Americana.

Assim, no mês de março, o Leão terá pela frente nove duelos, o que foi destacado pelo treinador Thiago Carpini. Em coletiva de imprensa após o apito final, o comandante revelou que existe a possibilidade de abdicar de algumas competições, em decorrência do calendário apertado.

"São só jogos decisivos, eliminatórios, com um nível de atenção muito grande. Nove jogos em quatro semanas, realmente... Eu não estou reclamando do calendário, estou dizendo para o torcedor que nós estamos competindo no nosso nível de excelência. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ter que abdicar de alguma competição, porque é humanamente impossível o que nós estamos vivendo aqui. Enquanto tivermos forças para lutar, pra guerrear, pra competir, nós vamos fazer. Em algum momento a gente vai precisar priorizar alguma competição", revelou Carpini.

O próximo duelo do Leão será pela semifinal do Campeonato Baiano, diante do Atlético de Alagoinhas. O jogo de ida ocorrerá neste sábado, 1, no Carneirão, em Alagoinhas, às 18h30.