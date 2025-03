"Mentalidade vencedora", elogia Carpini sobre sequência do Vitória

Carpini durante partida da Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Maranhão por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 25, no Estádio Castelão, em São Luís. O gol da partida foi marcado por Gabriel Baralhas, garantindo o avanço do Rubro-Negro baiano no torneio nacional.

Após a partida, o treinador Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva de imprensa e destacou a importância do triunfo e a postura do elenco diante das adversidades.

"O que vale ressaltar e destacar é a entrega do meu grupo e a vitória, isso que é importante. Fizemos o que precisávamos fazer dentro do nosso planejamento. Um jogo eliminatório, que vale vaga para a fase seguinte e não temos uma segunda chance. O aspecto emocional, psicológico e físico influenciam nos noventa minutos. Nossa equipe foi madura, tomou a iniciativa do jogo desde o início", disse o comandante.

Em continuidade, Carpini elogiou a mentalidade da equipe, que já soma 19 jogos sem perder, a quarta maior sequência da história do clube. No entanto, afirmou que em algum momento a derrota virá, mas expôs o desejo de vencer os jogos eliminatórios.

"Eu acho que a mentalidade que encontramos aqui é a mentalidade vencedora. É uma equipe que se habituou a vencer. Eu falo isso sempre, espero que a gente consiga postergar o máximo, mas a derrota é inevitável. O momento vai acontecer, mas que não seja nesse momento de jogos eliminatórios", disse o comandante.

O próximo duelo do Leão será neste sábado, 1, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano de 2025. O confronto será contra o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão. Assim, Carpini comentou sobre o próximo compromisso do rubro-negro e elogiou a equipe adversária.

"Vamos enfrentar uma equipe muito difícil, muito bem organizada. (...)Todo jogo utilizamos a nossa força máxima, independente da escolha que entendemos ser a melhor pra cada jogo. A partir de amanhã nós vamos entender o que temos de melhor para esse jogo. O Vitória que vai estar em campo, isso pra mim é o mais importante", opinou o comandante.