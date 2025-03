Copa do Brasil: saiba a premiação do Vitória pela classificação à 2ª fase

Vitória pegará o Náutico na 2ª fase da Copa do Brasil - Foto: Marcello Góis

O Vitória venceu o Maranhão fora de casa pelo placar mínimo e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil 2025. Os cofres rubro-negros estarão mais cheios por conta da importante classificação no maior torneio de clubes do país.



Por ser um clube de Série A, o rubro-negro baiano faz parte do grupo I e garantiu uma cota por participação na primeira fase de R$ 1.543 milhões.

Pela classificação à segunda fase da competição, o Leão da Barra vai embolsar R$ 1.874 milhões. Com isso, o time vermelho e preto tem uma premiação total de R$ 3.417 milhões.

O adversário do Vitória na segunda fase da Copa do Brasil será o Náutico, que eliminou o Santa Cruz de Natal. Caso supere o Timbú, o Colossal fatura a premiação de R$ 2.315 milhões.

O time de Thiago Carpini está há 18 jogos sem saber o que é perder. Agora, a equipe volta as atenções para o Campeonato Baiano, onde encara o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 1º, às 18h30, no Carneirão, pelo jogo de ida das semifinais do estadual.

Confira abaixo as premiações das próximas fases da Copa do Brasil:

> Segunda fase - R$ 1.874 milhões;

> Terceira fase - R$ 2.315 milhões;

> Oitavas de final - R$ 3.368 milhões;

> Quartas de final - R$ 4.740 milhões;

> Semifinal - R$ 9.922 milhões;

> Vice-campeão - R$ 33.075 milhões;

> Campeão - R$ 77.175 milhões;