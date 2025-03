Bahia inicia preparação para semifinal contra o Jacuipense

Tricolor enfrenta o Jacuipense neste sábado, 1 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a classificação histórica para a terceira fase da Copa Libertadores, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quinta-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo, com foco total na preparação para a semifinal do Campeonato Baiano. Após um dia de descanso, os jogadores retornaram aos treinos pela manhã, com uma agenda intensa para aprimorar o entrosamento e ajustar a equipe para o confronto decisivo.

O treino teve início com uma ativação na academia, para soltar os músculos e recuperar a intensidade do elenco. Em seguida, no campo 2, os jogadores foram divididos em três equipes para uma atividade técnica que envolveu passes e chutes, focando no controle de bola e precisão. Durante essa etapa, os titulares que atuaram contra o The Strongest na última terça-feira saíram mais cedo, enquanto os demais atletas seguiram no campo para um trabalho tático.

A sessão de treinamento incluiu também um exercício específico para aprimorar finalizações, com alguns jogadores praticando chutes da entrada da grande área, buscando maior precisão para o duelo do próximo sábado. Para fechar o dia de atividades, o técnico Rogério Ceni testou diversas opções de esquema tático em campo aberto, preparando a equipe para as exigências da semifinal estadual.

O último trabalho com bola antes do confronto será na manhã desta sexta-feira, 28, com o Bahia intensificando seus ajustes para enfrentar o Jacuipense de olho em uma vaga na final do Campeonato Baiano.