Jean Lucas celebra classificação na Libertadores: "Noite mágica"

Jean Lucas foi destaque na 2ª fase da Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após 36 anos de espera, o Bahia reencontrou a Copa Libertadores em grande estilo, superando o The Strongest por 3 a 0 na noite da última terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova. Empurrados por mais de 45 mil torcedores, os comandados de Rogério Ceni garantiram a classificação à terceira fase preliminar da competição, em uma noite marcada por emoção e um resultado imponente.

Jean Lucas foi um dos grandes destaques da vitória, e da série contra o The Strongest na 2ª fase da Libertadores como um todo. Além de sofrer o pênalti convertido por Lucho Rodríguez, que abriu o placar e deu tranquilidade ao time, o volante se destacou estatisticamente com 91% de acerto nos passes, sete duelos ganhos e um passe decisivo, segundo a plataforma Sofascore.

"Foi uma noite mágica, uma das mais marcantes da minha carreira, sem dúvida. Toda a nossa preparação rendeu frutos. Sabíamos da dificuldade de jogar na altitude da Bolívia e conseguimos ser melhores lá e aqui. Ver o torcedor do Bahia ir para casa feliz por estar de novo numa Libertadores é algo que não tem preço”, afirmou Jean Lucas, refletindo sobre a importância do triunfo histórico.

O próximo desafio do Bahia será contra o Boston River, do Uruguai, que eliminou o Ñublense, do Chile. A partida de ida ocorrerá em Montevidéu, no dia 5 de março, na quarta-feira de cinzas, e marcará o último confronto antes da fase de grupos da competição.

“Nosso carnaval vai ser no campo, sem dúvida alguma. Estamos muito focados nessa preparação e no sonho de disputar a fase de grupos da Libertadores. Além disso, temos uma semifinal do estadual no sábado. Chegou o momento de grandes jogos, e estou certo de que estamos prontos para encarar essa maratona”, afirmou o volante.