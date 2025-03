Ceni pede para jogadores viverem a Libertadores com 'alma e coração'

Elenco tricolor posa para foto na Conmebol Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia viveu duas noites de emoção intensa na Copa Libertadores, e o espírito competitivo do elenco foi refletido nas palavras do técnico Rogério Ceni, que ressaltou a grandeza do torneio e a necessidade de entrega total para avançar. Com um empate por 1 a 1 na altitude de La Paz e uma goleada por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, o Tricolor garantiu sua vaga na terceira fase da competição continental.

Antes do confronto de ida contra o The Strongest, na Bolívia, a preleção de Ceni teve um tom de motivação e superação. O treinador fez questão de enfatizar o que significa disputar a Libertadores e instigou os jogadores a darem tudo em campo.

“Isso aqui é noite de Libertadores. É diferente de qualquer coisa que já jogamos na vida. Essa foi minha vida durante 30 anos. Quantas noites como essa, vividas com o coração? Isso aqui tem que ser vivido com a alma e com o coração! Se vocês se sacrificaram naquele jogo contra o Atlético-GO, que nos deu a classificação, foi em nome de estar aqui hoje! E nós não vamos nos entregar para a p*rra da altitude! Nós jogamos aquele dia para estar aqui hoje, e nós vamos representar o Bahia!”, disse o comandante tricolor no vestiário.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O espírito de luta foi ecoado pelos jogadores. O goleiro Danilo Fernandes reforçou a importância da oportunidade: “Lutamos muito para viver esse momento! A oportunidade está aí, é o que nós queríamos. Jogo para homem, pra jogador grande!”. Já o volante Caio Alexandre não escondeu o desejo de vitória: “Tesão para ganhar, para vencer! É possível demais jogar na altitude. Tem que sair do vestiário sabendo que é possível!”.

Mesmo com um jogador a mais desde os cinco minutos de jogo, o Bahia enfrentou dificuldades para segurar o ímpeto dos bolivianos, mas saiu com um empate fundamental para decidir em casa. De volta a Salvador, a Fonte Nova virou um caldeirão para a partida decisiva. Antes da bola rolar, o elenco voltou a demonstrar foco total.

“Viver isso aqui hoje é um prazer, minha rapaziada. Poder jogar a Libertadores com o clube, depois de anos, é um prazer! É para fazer história, e hoje nós vamos fazer história! É de dentro para fora, rapaziada, através da nossa atitude”, destacou Caio Alexandre. O técnico Rogério Ceni, por sua vez, foi direto: “É Libertadores. É a noite mais especial que um atleta pode ter!”.

Dentro de campo, o Bahia não sentiu a pressão e deu um show. Com gols de Lucho Rodríguez, Pulga e Ademir, o Tricolor atropelou o The Strongest por 3 a 0 e carimbou sua passagem para a próxima fase do torneio. O ‘Trio PAL’, formado pelos autores dos gols, foi decisivo e mostrou o poder ofensivo da equipe.

Após a vitória, Ceni voltou a enaltecer a seriedade do time e reforçou a importância de manter o foco em todas as competições: “Gostaria de parabenizar todos vocês. Não é fácil chegar nessa competição, muito menos avançar de fase, e a única maneira que eu conheço para isso é com seriedade. E a seriedade, a mesma que jogamos no jogo contra a Juazeirense, nós trouxemos para o dia de hoje. A seriedade é o que nos vai levar ao sucesso. Ganhar no sábado (Jacuipense) é tão importante quanto ganhar hoje. Chegar à final do Campeonato Baiano é tão importante quanto passar de fase na Libertadores. Parabéns pela dedicação de hoje. Libertadores é diferente de tudo”.

Com a vitória, o Bahia manteve sua invencibilidade na Arena Fonte Nova pela Libertadores, somando agora seis vitórias e um empate no torneio. O próximo desafio será contra o Boston River, do Uruguai, nos dias 5 e 12 de março, valendo uma vaga na fase de grupos. O primeiro confronto acontece no Estádio Centenário, enquanto a decisão será novamente na Fonte Nova.