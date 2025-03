Bahia corre atrás de goleiro antes do fim da janela de transferências

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: DIvulgação | ECBahia

Apesar de encaminhar a contratação por empréstimo de Ronaldo, goleiro do Atlético-GO, o Bahia ainda busca outro nome para a posição e tem pouco tempo para acertar novas contratações. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, data limite para o Tricolor registrar qualquer jogador que tenha contrato com outro clube atualmente.

A excessão são atletas livres, que podem assinar com equipes, desde que tenham rescindido seu vínculo antes do fechamento.

O goleiro Ronaldo desembarcou em Salvador na tarde desta quarta-feira, 26, e chega para reforçar o elenco do Esquadrão de Aço, entretanto, a tendência é que o jogador assuma a vaga do goleiro Dênis Júnior, que negocia sua saída por empréstimo para a Ferroviária, de São Paulo, e pode deixar o Tricolor. O Bahia, de acordo com o setorista Yuri Santana, ainda segue atrás do um jogador para o time titular.

O alvo para a posição é o costarriquenho Patrick Sequeira, jogador do Casa Pia, de Portugal. O clube, no entanto, faz jogo duro para liberar o jogador, já que não quer perde-lo no meio da temporada europeia. Aos 25 anos, o goleiro é titular da seleção da Costa Rica e também soma passagens por times pequenos do futebol espanhol.

Contratado em 2023, Marcos Felipe sempre foi o homem da posição do Bahia, mas após passar por um momento instável na meta na reta final da temporada passada, o experiente Danilo Fernandes também ganhou oportunidades a foi titular na partida que decidiu a classificação para a Libertadores, contra o Atlético-GO, pela última rodada do Brasileirão.

Em 2025, o técnico Rogério Ceni tem feito um rodízio na posição e tanto quanto o jovem Gabriel Souza como Dênis Júnior já jogaram pelo Tricolor. Nos confrontos válidos pela segunda fase da Libertadores, contra o The Strongest, o goleiro Marcos Felipe voltou ao time titular, dando indícios que deve ser o escolhido para o time titular até a chegada de outro nome.

Patrick Sequeira, entretanto, não foi o primeiro jogador procurado para o setor, já que, anteriormente, o Bahia tentou a contratação e chegou a negociar com outros nomes, embora não tenha obtido sucesso na busca. Entre eles, estão Éverson, do Atlético-MG, John, do Botafogo, e o espanhol Pau López, do Girona.