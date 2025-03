Carnaval: chuva forte atinge a Barra, mas foliões não se abalam

A chuva não foi motivo para o folião arredar o pé - Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

O primeiro dia oficial de Carnaval 2025 no Circuito Dodô (Barra/Ondina), que acontece nesta quinta-feira, 27, está sendo marcado por momentos de muita chuva no circuito da folia.

No entanto, a chuva não foi motivo para o folião arredar o pé. Mesmo com a chuva forte caindo, a galera não se abalou e continuou com muita curtição.

Por outro lado, a chuva foi sinônimo de dinheiro no bolso para os comerciantes. Jocevânio Leal, comerciante de capas de chuva, contou ao Grupo A Tarde, que quando a chuva cai, a galera “vem doida atrás” do seu produto.

“As vendas estão indo bem, quando chove, vem todo mundo para cima ao mesmo tempo. Eu tenho que ‘me virar nos 30’ para poder atender todo mundo ao mesmo tempo. No momento, as capinhas estão a R$10, às vezes quando a pessoa pede 4 a 5 capas, eu faço 40 nas 5 e a pessoa sempre leva uma grátis”, contou o comerciante.