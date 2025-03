Leo Santana aposta em look diferenciado na abertura do Carnaval; veja

Leo Santana apostou em figurino com referência aos games - Foto: Divulgação

Leo Santana deu início à sua maratona oficial de Carnaval nesta quinta-feira, 4, e apostou no tema ‘This Is Pop’. O artista promete levar para a avenida diversas vertentes e linguagens da cultura pop, como música, cinema, quadrinhos, k-pop, além de game, que é subtema deste primeiro dia de desfile, no seu arrastão no circuito Dodô (Barra/Ondina).

“Como não falar do Mundo Pop sem falar dos games? Uma das forças mais vibrantes e em constante crescimento no cenário global, influenciando gerações através dos tempos. E trazer essa atmosfera irreverente no Carnaval, é falar também de mim, do meu entretenimento pessoal em casa, da minha infância”, disse Leo.

O cantor seguiu: “Com esse look, fazemos um convite para os foliões mergulharem na atmosfera dos videogames, mas também celebramos o Universo Geek, a criatividade dos cosplay e toda irreverência dos personagens virtuais, em uma criação fashion de Dario Mittmann, que misturou o estilo cyberpunk com a estética do artesanato urbano, resultando composição divertida e lúdica”.

Além dos looks que trazem seu estilo através do viés contemporâneo da moda, o tema ainda será retratado em conteúdos de redes sociais, cenografia digital e artifícios visuais no trio elétrico.

Veja o look: