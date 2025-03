Sarajane sobre 40 anos do axé: “O pai é o povo negro e o candomblé”

Cantora participou da abertura do Carnaval no Campo Grande - Foto: Luiz Almeida/Ag. A TARDE

Considerada a “mãe da axé music”, Sarajane comentou sobre os 40 anos do ritmo e a sua participação na abertura do Carnaval de Salvador, no Campo Grande.

“Eu estou muito feliz. A gente vem andando pelo Brasil inteiro, desde o ano passado, comemorando o ritmo. Estou muito feliz de estar participando nessa confraternização. E que não pare, que seja o ano inteiro, que seja para a vida inteira”, disse a cantora ao Portal A TARDE.

A famosa ainda comentou sobre a importância das religiões de matriz africana para a axé music

“Não tem pai, não tem mãe, não tem rei, não tem rainha. Se tem são os candomblés. Se tem é o povo negro que foi escravizado. Que trouxe o tambor que fala e toca”, falou.

Sarajane ainda destacou que o axé “empreende o turismo e fomenta a cultura” e que, por isso, é preciso colocar o gênero o ano inteiro. “Respeitar a música da nossa terra, da nossa ancestralidade”, finalizou.