Felipe Pezzoni comenta uso de saia no Carnaval: “Quebrando paradigma"

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda EVA, no Carnaval - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda EVA, abriu o jogo sobre a escolha do look para a abertura do Carnaval de Salvador. O cantor apareceu de kilt, que é uma saia, e camisa em homenagem ao disco Magia, de Luiz Caldas.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o músico garantiu que tem utilizado saia em todos os anos. “É muito legal, todo ano eu uso saia, né? Kilt, né? Inclusive hoje eu comemoro 10 anos de parceria com a Ellus, que é uma marca que teoricamente era do rock e a gente quebrou esse paradigma”, disse.

“Eu entrei na Ellus justamente na época por conta de uma saia que eu estava usando no Carnaval eles viram, gostaram e hoje a gente mantém uma parceria de 10 anos”, explicou.

O famoso ainda garantiu: “É muito legal, é uma honra poder quebrar paradigma. Eu como artista de axé dentro de uma marca que tem um estilo mais rock, mas o axé também é rock. O axé é tudo e é essa energia maravilhosa que a gente ama”.

Sobre a participação na abertura da festa, liderada por Carlinhos Brown, Felipe Pezzoni comemorou: “Uma honra estar ao lado de artistas que são a base de tudo isso que cantamos”.