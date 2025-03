Polícia terá posto de Centro Unificado da Infância no Carnaval

Campanhas de conscientização serão realizdas - Foto: Divulgação | PC

A Polícia Civil vai disponibilizar o Centro Unificado da Infância, Desaparecidos, Adolescentes e Reencontros (CUIDAR), voltado ao acolhimento de crianças, com a emissão da “Carteira do Policialzinho Civil”, e a recepção de denúncias de abuso ou exploração de crianças e adolescentes.

O objetivo da ação é proporcionar um atendimento especializado para o público infantojuvenil durante o carnaval.

O Posto Cuidar vai funcionar no estacionamento da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), localizada na Rua Baronesa de Sauípe, no Canela, das 10h às 22h.

O local também servirá como base para a equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) registrar ocorrências de desaparecimentos nos circuitos da folia e iniciar os procedimentos de busca.

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) também vão atuar na unidade, realizando campanhas de conscientização, como a Guardiões da Infância, para orientar e conscientizar as pessoas sobre os cuidados com o público infantojuvenil.