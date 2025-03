Casal de paulistas festeja 1º ano do filho no Carnaval de Salvador

Fernanda Martins, Caroline Rocha é o pequeno Ravi Bravo - Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Há quem acredite que o Carnaval de Salvador seja só para ficadas casuais, mas o que poucos sabem é que a folia pode ser o palco para o começo de uma longa história de amor, e início de uma família.

A história do casal de paulistas Fernanda Martins e Caroline Rocha, que estão juntas há 20 anos, começou no Carnaval da capital baiana. Hoje, elas decidiram retornar, mas trazendo o fruto do amor das duas: o pequeno Ravi Bravo, de 1 ano.

“Nós amamos Salvador, sempre passamos o Carnaval aqui. No ano passado, estávamos na maternidade tendo o Ravi, e esse ano poder trazer ele para participar dessa festa que a gente ama e foi onde nos conhecemos há 20 anos atrás, é de uma felicidade imensa. Eu fico muito feliz, quero passar essa festividade para Ravi, faço questão que ele participe todo ano desse carnaval e a gente veio apresentar isso pra ele aqui”, contou Carol ao Grupo A Tarde.

No meio da Pipoca de Bell Marques, a família se jogou na folia, mas também não deixou de lado os cuidados com o pequeno. Para o circuito, as mamães levaram mamadeiras, fones abafadores de som, e é claro, muita felicidade e amor.

“Trouxemos fone do abafador de ouvido pra não ter problema, mamadeira, tudo certinho aqui pra ele, pra gente cuidar dele certinho, com cuidado máximo, sem faltar nada, e a gente aproveitar a diversão”, detalhou.