VÍDEO: Claudia Leitte é vaiada na abertura do carnaval

Abertura do Carnaval 2025 no Circuito Osmar - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Claudia Leitte foi vaiada após subir no trio para cantar na abertura do carnaval, nesta quinta-feira, 27, no circuito Osmar (Campo Grande).

Recentemente, Claudia Leitte virou alvo de denúncias de racismo religioso após trocar o nome de orixá, cultuado nas religiões de matrizes africanas, em uma música.

A cantora foi criticada após mudar um verso da música "Caranguejo". Ela passou a cantar o trecho "Eu canto ao meu Rei Yeshua", ao invés da letra original, "Saudando a rainha Iemanjá".

Pouco tempo antes de subir ao trio, Carlinhos Brown abriu a folia com o tradicional ritual de pedido de paz e abertura de caminhos, que contou com a presença de convidados do cantor.