“Ignorância muito grande”, diz autora de denúncia contra Claudia Leitte

Claudia Leitte é alvo de denúncia após mudar letra de música - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Iyalorixá Jaciara Ribeiro, sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum e autora de uma ação em conjunto com o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) contra a cantora Claudia Leitte, teceu críticas contra a artista. Uma audiência pública foi realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) no último dia 27 para tratar da denúncia.

Um inquérito civil foi instaurado para apurar uma suposta postura discriminatória da cantora ao substituir o termo “Iemanjá” por “rei Yeshua” na letra da música “Caranguejo”. O termo Yeshua significa "salvar" em hebraico e, em algumas religiões, considera-se a palavra como o nome original de Jesus Cristo. ”Nosso processo não é só contra essa mulher branca, mas também para repudiar essa forma tão perversa de querer nos matar”, disse Jaciara em entrevista Splash.

Segundo ela, a atitude de Claudia “foi de uma ignorância muito grande”. “É uma falta de afeto com a humanidade. Essas pessoas estão com algum problema espiritual, ou realmente não sabem o que é ser um humano”, pontuou.

A Iyalorixá Jaciara Ribeiro disse que a artista não entende o quanto essa mudança na música desrespeitou a comunidade religiosa. “Há muita fake news e pessoas que usam esse momento para se promover. Mas, no meu caso, não é muito confortável colocar a minha cara de mulher preta, do candomblé, dizendo que eu quero esse respeito. A violência vem de todas as formas”, ressaltou.

Ela falou que diria para Claudia Leitte que sente muito “pela forma equivocada como ela está lidando com a fé dela, porque ninguém pode reafirmar a sua fé apagando a dos outros”.

Responsabilidade civil

A promotora responsável pela avaliação da promotora é Lívia Sant'Anna Vaz. De acordo com ela, por enquanto, “o inquérito apura a responsabilidade civil”. “Existem duas possíveis medidas principais: a proibição da repetição do ato e a reparação do dano moral coletivo. Ainda não é discutida responsabilidade penal”, detalhou a promotora ao Splash.

O intuito da ação é de que Claudia Leitte tenha a oportunidade de explicar a mudança na letra da música. “Está evidente que não é uma criação artística ou uma improvisação”, disse Hédio Silva Jr, advogado das partes que registraram a denúncia.

No dia 4 de fevereiro, Durval Luz e Nino Balla, dois dos quatro compositores de ‘Caranguejo’ foram ouvidos pelo MP-BA. Eles afirmaram que não autorizaram a troca na letra da canção e também pretendem buscar uma reparação na Justiça. Já os outros dois autores, Luciano Pinto e Alan Moraes, afirmaram ter sido procurados e autorizaram a mudança.