Bell Marques puxa uma legião de apaixonados no Carnaval

Começou! Bell Marques deu a larga ao Carnaval no Circuito Dodô, na Barra, na tarde desta quinta-feira, 27. Como sempre, ele puxou uma legião de Belzeiros apaixonados. Entre estes a auxiliar de cozinha Daniela Gonçalves Oliveira, 31 anos, que saiu direto do trabalho para descer atrás de Bell no bloco de Quinta.

A paixão pelo cantor, ela carrega no coração e também em uma tatuagem em uma das pernas. Daniela confessa que não tem nada que a empeça de curtir o Carnaval atrás do seu ídolo, nem mesmo a falta de uma companhia.

"Estou só e Deus. Eu amo ele. Peguei meu abadá o ano passado, assim que terminou o Carnaval. Não fico sem vir", declarou ela.

Há também os Belzeiros que não podem pagar o bloco, mas não deixam de curtir colado do lado de fora da corda. Dona Selma de Jesus, 60 anos, pegou o trio na concentração e disse que tinha pique para seguir até a Ondina, final do Circuito.

"Bell é tudo de bom. Ele é maravilhoso. Todos os anos estou aqui e, se Deus quiser, vou até lá", disse a senhora, cheia de disposição.

E ainda tem a turma que aproveita para unir o útil ao agradável. É o caso das primas Ana Cristina Brasil, Julia Brasil e Tainá Brasil, que trabalham na corda do bloco e ainda se divertem.

"A gente trabalha e se diverte também. Tem gente que não gosta da gente, mas tem gente que apoia. E é isso aí, o importante é curtir e levar meu dinheiro para casa" afirnou Ana Cristina.