Transporte clandestino: 25 motociclistas são autuados em Salvador

Os condutores foram penalizados por diversas irregularidades - Foto: Ascom/Semob

Uma operação autuou 25 motociclistas na quarta-feira, 27, por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além das autuações, 15 motos foram retidas e encaminhadas ao pátio, como parte das ações de combate ao transporte clandestino na cidade, realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Os condutores foram penalizados por diversas irregularidades, com multas que variam de R$293,41 a R$880,41. A ação foi realizada entre a Avenida Centenário e a Estação da Lapa e faz parte de um esforço contínuo da Semob para coibir diariamente o transporte irregular e garantir mais segurança no transporte para a população.

O secretário da Semob, Pablo Souza, destacou a importância da operação e garantiu que as fiscalizações seguirão acontecendo de forma intensificada. “A ação foi um sucesso e demonstra o compromisso da gestão com a segurança no transporte. Nossas equipes continuam mobilizadas em toda a cidade e, especialmente, nos circuitos do Carnaval para seguir fiscalizando e coibindo irregularidades”, afirmou.

Segundo a Semob, n Carnaval, os agentes de trânsito e transporte seguem atuando em todos os circuitos para garantir que o deslocamento dos foliões de seja feito de forma segura. O titular da Semob, reforça que a população pode buscar pontos regulamentados com serviços vistoriados pela Prefeitura.

"Temos vários pontos de táxi, mototáxi, além das linhas especiais que ajudam no deslocamento dos foliões. É importante procurar opções que tragam segurança para quem quer curtir a festa com tranquilidade" concluiu.