Trecho da Linha 2 do metrô apresenta lentidão nesta quinta-feira

Metrô vai funcionar 24 horas durante o Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação | CCR

Na manhã desta quinta-feira, 27, um trecho da linha 2 do metrô, que ligas as estações Acesso Norte até o Aeroporto de Salvador, apresentou lentidão. De acordo com usuários, a situação acontece entre as estações Detran e Rodoviária.

Procurada, a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o modal, informou por meio de nota que já está atuando para normalizar a operação entre as estações Acesso Norte e Rodoviária, na linha 2. Vale lembrar que a partir desta quinta-feira, o metrô funcionará 24 horas durante todo o Carnaval. A expectativa é um aumento de 10% no fluxo de passageiros em relação a 2024, e a operação especial começou às 5h seguindo até às 23h59 da quarta-feira de cinzas, 5.

Entre 0h e 5h, as estações Lapa, Acesso Norte e Rodoviária funcionarão para embarque e desembarque, enquanto as demais estarão abertas apenas para desembarque. A Estação CAB permanecerá fechada na madrugada, retomando seu funcionamento normal durante o dia. Os terminais de ônibus em Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras (Linha 1), além de Rodoviária/BRT, Mussurunga e Aeroporto (Linha 2), também operarão 24h.