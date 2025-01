CCR estende horário de funcionamento do metrô para o jogo Bahia x Atlético

Durante o dia, o funcionamento regular do sistema segue das 5h à meia-noite - Foto: Da Redação

A CCR Metrô Bahia preparou uma estratégia especial para atender os clientes que irão ao jogo entre Esporte Clube Bahia e Atlético de Alagoinhas, que acontece nesta quinta-feira, 16, às 21h30, na Arena Fonte Nova. A Estação Campo da Pólvora, próxima ao estádio, estará aberta para embarque até 0h30. As demais estações do sistema funcionarão exclusivamente para desembarque após o término do evento.

Entre as medidas adotadas estão a disponibilização de trens extras, conforme a demanda, e o reforço de Agentes de Atendimento e Segurança para orientar os passageiros. Durante o dia, o funcionamento regular do sistema segue das 5h à meia-noite.

Operações especiais em eventos

Em 2024, a CCR Metrô Bahia realizou operações especiais em 104 eventos, sendo 61 jogos de futebol e 43 shows. Desses, 24 motivaram alterações no horário de funcionamento. Os jogos na Arena Fonte Nova, em especial, costumam atrair grande fluxo de passageiros. Em 19 de novembro de 2024, na partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o metrô registrou um recorde de 434 mil passageiros transportados. Aproximadamente 30% do público que frequenta o estádio utiliza o metrô para deslocamento.

Opções para compra de passagens

Os clientes que forem ao evento na Arena Fonte Nova e utilizarem o Bilhete Unitário do Metrô poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.

- A passagem do metrô tem o valor de R$4,10.