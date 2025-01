Vitória recebe serviços do SAC e da Defensoria Pública no Barradão

Entre os dias 14 e 17 de janeiro, a DPE estará no Barradão - Foto: Felipe Oliveira

O Vitória recebe entre os dias 14 a 17 de janeiro a Defensoria Pública da Bahia (DPE), que inicia sua primeira ação itinerante de 2025, além do SAC Móvel, em parceria com o Governo do Estado. O atendimento ocorrerá das 8h às 17h, com serviços gratuitos.

Os serviços incluem atendimentos jurídicos, exames de DNA para reconhecimento de paternidade, mediação de conflitos familiares e consultas processuais. Não é necessário agendamento, mas é importante levar documentos pessoais, comprovante de residência e outros relacionados ao atendimento.

Em parceria com o Vitória e o Governo do Estado, a ação também contará com o SAC Móvel, que oferecerá emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e recadastramento de pensionistas, com agendamento prévio na portaria da Academia de Futebol do Leão, no próprio estádio. A Prefeitura vai com campanhas de vacinação e atividades de saúde bucal.