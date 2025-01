Salvador emitiu 9 mil carteiras de identificação para pessoas com TEA

O documento é gratuito e válido em todo o Brasil - Foto: Otávio Santos/Secom PMS

Salvador já emitiu mais de 9 mil carteiras de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), através da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) é uma iniciativa que visa garantir mais dignidade e inclusão, facilitando o acesso de pessoas com autismo a serviços públicos e privados, e garantindo os direitos previstos pela Lei Romeo Mion (13.977/2020).

O documento é gratuito, válido em todo o Brasil e permite a identificação de indivíduos com autismo, que muitas vezes não apresentam características visíveis do transtorno.

Além de facilitar o acesso e a inclusão em diversos espaços, a CIPTEA tem contribuído para um melhor censo de pessoas com TEA, fornecendo dados importantes como gênero, raça, idade, bairro e gênero do cuidador. Para a emissão do documento, os interessados devem apresentar RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência e laudo médico.

O serviço está disponível tanto presencialmente na sede da Sempre, localizada na Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, quanto on-line, no portal Salvador Digital (www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br), com a possibilidade de envio do documento diretamente para a residência do solicitante.